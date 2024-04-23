ЗМІ: ЄС розглядає санкції проти компаній, що постачають товари для військових потреб РФ

Євросоюз розглядає можливість запровадити санкції проти понад десятка компаній, які попри обмеження продовжували закуповувати товари в Євросоюзі та постачати їх до Росії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в проєкті документу, з яким ознайомився Bloomberg.

Згідно з документом, компанії, що розташовані в РФ, а також Туреччині, ОАЕ, Китаї та Гонконзі, попри значні торговельні обмеження ЄС імпортували заборонені європейські товари на мільйони євро для їх використання російським військово-оборонним комплексом.

Імпорт включав технології, пов’язані з навігаційними системами для ракет, виготовлені в ЄС антени, а також компоненти, що використовуються у військових комп’ютерних засобах, йдеться в документі.

Як інформує Bloomberg, велика частина цього обладнання має маркування ЄС або США, і ці компанії допомагають забезпечувати технологічне вдосконалення армії РФ.

Євросоюз також оцінює, чи застосовувати санкції проти невеликої кількості китайських та гонконгських компаній, які підозрюють у наданні РФ супутникових зображень та інших технологій, зазначає агентство.

Кілька компаній, щодо яких розглядаються можливі санкції, розташовані за межами РФ, але мають зв’язки з російськими та білоруськими особами та компаніями, йдеться в документі.

Деякі з фірм, щодо яких ЄС може ввести обмеження, раніше були під санкціями США, повідомляє Bloomberg.

Очікують, що країни ЄС почнуть обговорювати новий пакет санкцій пізніше цього тижня.

Раніше міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом заявив, що у новому пакеті санкцій ЄС проти Росії будуть обмеження щодо російського СПГ і нафтового "тіньового флоту".

Перед цим віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підтвердив, що ЄС почав роботу над наступним, чотирнадцятим пакетом санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

За даними ЗМІ, обмеження мають стосуватися нафтових танкерів або "тіньового флоту", які транспортують російську нафту, незважаючи на санкції, які перешкоджають цьому.