СМИ: ЕС рассматривает санкции против компаний, поставляющих товары для военных нужд РФ

Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции против более десятка компаний, которые, несмотря на ограничения, продолжали закупать товары в ЕС и поставлять их в Россию.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в проекте документа, с которым ознакомился Bloomberg.

Согласно документу, компании, расположенные в РФ, а также Турции, ОАЭ, Китае и Гонконге, несмотря на значительные торговые ограничения, ЕС импортировали запрещенные европейские товары на миллионы евро для их использования российским военно-оборонным комплексом.

Импорт включал технологии, связанные с навигационными системами для ракет, изготовленные в ЕС антенны, а также компоненты, используемые в военных компьютерных средствах, говорится в документе.

Как информирует Bloomberg, большая часть этого оборудования имеет маркировку ЕС или США, и эти компании помогают обеспечивать технологическое усовершенствование армии РФ.

Евросоюз также оценивает, применять ли санкции против небольшого количества китайских и гонконгских компаний, подозреваемых в предоставлении РФ спутниковых изображений и других технологий, отмечает агентство.

Несколько компаний, в отношении которых рассматриваются возможные санкции, находятся за пределами РФ, но имеют связи с российскими и белорусскими лицами и компаниями, говорится в документе.

Некоторые из фирм, в отношении которых ЕС может ввести ограничения, ранее находились под санкциями США, сообщает Bloomberg.

Ожидается, что страны ЕС начнут обсуждать новый пакет санкций позже на этой неделе.

Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил, что в новом пакете санкций ЕС против России будут ограничения в отношении российского СПГ и нефтяного "теневого флота".

Перед этим вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что ЕС начал работу над следующим, четырнадцатым пакетом санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

По данным СМИ, ограничения должны касаться нефтяных танкеров или "теневого флота", которые транспортируют российскую нефть, несмотря на санкции.