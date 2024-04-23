Трамп підтримав Джонсона після голосування за допомогу Україні

Колишній президент США Дональд Трамп публічно підтримав спікера Палати представників Майка Джонсона, який поставив на голосування законопроєкт із додатковою допомогою Україні всупереч опору крайніх правих однопартійців.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, Трамп сказав в інтерв’ю правому радіоведучому Джону Фредеріксу.

Говорячи про ставлення до Джонсона, експрезидент зауважив, що в Палаті представників республіканці зараз мають фактичну перевагу тільки в один голос, і це "не означає, що він (Джонсон. – Ред.) може піти і робити все, що йому заманеться".

"Я думаю, що він дуже хороша людина. Ви знаєте, він дуже рішуче підтримав мене щодо НАТО, коли я сказав, що НАТО має заплатити... Я думаю, що він дуже хороша людина. Думаю, він дуже старається", – додав Трамп.

Він також похвалив спікера за те, що той перетворив $9 млрд фінансової допомоги Україні на "прощену позику".

Зауважимо, що не менш як 112 республіканців у Палаті представників проголосували проти допомоги Україні, через що Майк Джонсон мусив покладатись на демократів для ухвалення пакета. До того ж, кілька опонентів допомоги з ультраправого крила Республіканської партії оголосили про намір порушити питання про відставку Джонсона.

Голосування в Сенаті, що стане наступним кроком у схваленні фінансування для України, заплановане на 23 квітня.

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