Спікер Джонсон пообіцяв не піддаватись на погрози республіканців про його відставку

Спікер палати представників Майк Джонсон заявив, що не піде у відставку на тлі погроз ультраправих республіканців змістити його з посади.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання The Washington Post.

Уже двоє ультраправих республіканців погрожують змістити Джонсона з посади після того, як він запропонував складний план для затвердження фінансування ключових іноземних союзників США, у тому числі України.

Під час щотижневої зустрічі республіканців у вівторок вранці конгресмен Томас Массі закликав Джонсона піти у відставку. Він оголосив, що підписався під клопотанням конгресвумен Марджорі Тейлор Грін про відставку Джонсона.

Якщо демократи вирішать не рятувати Джонсона, щоб зберегти його посаду, то республіканцям знадобиться лише проста більшість, щоб змістити свого другого спікера за шість місяців.

"Я не піду у відставку", – заявив Джонсон на пресконференції у вівторок, назвавши погрози "абсурдною", оскільки республіканці "намагаються виконувати свою роботу".

"Нам потрібне стійке лідерство. Нам потрібні тверді руки на кермі", – сказав він. "Послухайте, я вважаю себе оратором воєнного часу", – додав Джонсон.

Марджорі Тейлор Грін подала свою пропозицію про відставку Джонсона минулого місяця, але поки що не намагалася домогтися голосування. Грін незгодна з тим, що спікер хоче висунути на голосування надання допомоги Україні.

Напередодні Джонсон оприлюднив свій план схвалення іноземної підтримки, що передбачає окремі голосування за допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та пріоритети національної безпеки.

Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що розгляне пропозицію спікера Палати представників Майка Джонсона стосовно допомоги Україні та іншим американським союзникам окремими законопроєктами.