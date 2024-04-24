Глава Пентагону поговорив з грецьким колегою на тлі публікацій про тиск для надання Patriot Києву

Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову зі своїм грецьким колегою Нікосом Дендіасом.

Про це йдеться у заяві речника Пентагону Пата Райдера, повідомляє "Європейська правда".

Під час розмови йшлося про двосторонні оборонні відносини між країнами, внесок Греції в безпеку в Червоному морі і подальшу підтримку Грецією України.

Остін подякував Дендіасу за постійну матеріальну та тренувальну підтримку України та його участь в засіданнях контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Глава Пентагону також відзначив зусилля Греції із захисту морської торгівлі в Червоному морі.

Міністри також обговорили міжнародні зусилля з надання гуманітарної допомоги Газі.

Примітно, що розмова міністрів США та Греції відбулась на тлі повідомлені ЗМІ про те, що Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Лідерам країни, чиї збройні сили мають більше десятка систем Patriot плюс інші, такі як С-300, сказали, що їхні потреби не такі великі, як потреби України, і що вони не стикаються з жодною безпосередньою загрозою.

Коментуючи публікацію ЗМІ, речник уряду Греції Павлос Марінакіс підкреслив, що його країна вже надала "відчутну допомогу" Україні та її народу.

Голова іспанського МЗС на питання, чи розглядає Мадрид можливість поставити Києву Patriot, уникнув прямої відповіді, зазначивши, що Іспанія "продовжить робити все, що в її силах", щоб допомогти Україні у війні проти Росії.