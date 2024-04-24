Німеччина відновить співпрацю зі скандальною агенцією ООН у справах палестинців

Федеральний уряд Німеччини хоче відновити допомогу Близькосхідному агентству ООН у справах палестинських біженців UNRWA, кількох співробітників якого запідозрили в причетності до нападу ХАМАС на Ізраїль.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Міністерства розвитку та закордонних справ Німеччини у середу привітали звіт про розслідування під керівництвом колишнього міністра закордонних справ Франції Катрін Колонни. Рекомендації звіту Колонни тепер мають бути реалізовані негайно.

"На цьому тлі та в поєднанні з цими реформами федеральний уряд найближчим часом продовжить співпрацю з UNRWA у Газі", – йдеться у заяві.

Обидва міністерства зазначають, що Австралія, Канада, Швеція та Японія вже зробили цей крок. Німеччина тісно співпрацюватиме зі своїми найближчими міжнародними партнерами, щоб виділити додаткові кошти. Проте потреби UNRWA у короткостроковому фінансуванні в секторі Газа наразі покриваються наявними коштами.

У звіті Колонни, опублікованому цього тижня в Нью-Йорку, незалежні експерти дійшли висновку, що UNRWA створило ряд "надійних" механізмів для забезпечення дотримання принципу нейтралітету.

"Продовжуючи активну співпрацю, ми підтримуємо життєво важливу і наразі незамінну роль UNRWA у догляді за народом Гази, оскільки інші міжнародні організації з надання допомоги також залежать від оперативних структур UNRWA у Газі", – йдеться у заяві німецьких міністерств.

Розслідування було розпочато після звинувачень у причетності співробітників UNRWA до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, під час якого загинули понад 1200 осіб.

Про рішення призупинити фінансування агентства оголосили США, Британія, Канада, Австралія, Фінляндія та Італія. Приводом для цього кроку стали надані Ізраїлем докази, що 12 співробітників UNRWA могли бути причетними до атаки ХАМАС на Ізраїль.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель тоді закликав продовжувати підтримку агенції.