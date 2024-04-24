Германия возобновит сотрудничество со скандальным агентством ООН по палестинцам

Федеральное правительство Германии хочет возобновить помощь Ближневосточному агентству ООН по палестинским беженцам UNRWA, нескольких сотрудников которого заподозрили в причастности к нападению ХАМАС на Израиль.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Министерства развития и иностранных дел Германии в среду приветствовали отчет о расследовании под руководством бывшего министра иностранных дел Франции Катрин Колонны. Рекомендации отчета Колонны должны быть реализованы немедленно.

"На этом фоне и в сочетании с этими реформами федеральное правительство в ближайшее время продолжит сотрудничество с UNRWA в Газе", – говорится в заявлении.

Оба министерства отмечают, что Австралия, Канада, Швеция и Япония уже сделали этот шаг. Германия будет тесно сотрудничать со своими ближайшими международными партнерами, чтобы выделить дополнительные средства. Однако потребности UNRWA в краткосрочном финансировании в секторе Газа покрываются наличными средствами.

В отчете Колонны, опубликованном на этой неделе в Нью-Йорке, независимые эксперты пришли к выводу, что UNRWA создало ряд надежных механизмов для обеспечения соблюдения принципа нейтралитета.

"Продолжая активное сотрудничество, мы поддерживаем жизненно важную и незаменимую роль UNRWA в уходе за населением Газы, поскольку другие международные организации по оказанию помощи также зависят от оперативных структур UNRWA в Газе", – говорится в заявлении немецких министерств.

Расследование было начато после обвинений в причастности сотрудников UNRWA к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которого погибли более 1200 человек.

О решении приостановить финансирование агентства объявили США, Великобритания, Канада, Австралия, Финляндия и Италия. Поводом для этого шага стали предоставленные Израилем доказательства того, что 12 сотрудников UNRWA могли быть причастны к атаке ХАМАС на Израиль.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель призвал продолжать поддержку агентства.