ЗМІ: У Європарламенті пропонують не починати переговори з Грузією через закон про "іноагентів"

У проєкті резолюції Європарламенту закликають ЄС не починати переговори про членство з Грузією, якщо в країні буде діяти скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа" після ознайомлення з проєктом резолюції.

Спочатку до Європарламенту було внесено чотири проєкти резолюції, до початку дебатів було додано п'ятий варіант.

На 23 квітня автори п'яти робочих версій погодили загальний текст. Депутати Європарламенту проголосують за остаточний варіант резолюції у четвер, 25 квітня.

Незважаючи на акценти, зроблені в попередніх версіях, та виступи депутатів Європарламенту, на цьому етапі у робочій версії узгодженої резолюції немає заклику запровадити санкції проти Бідзіни Іванішвілі, депутатів "Грузинської мрії" чи високопоставлених поліцейських.

На цьому етапі резолюція не передбачає ні припинення фінансової допомоги Грузії, ні перегляду питання лібералізації візового режиму, як передбачав один із проєктів. Однак до голосування у рішення можуть внести зміни.

На цей момент у проєкті резолюції зазначено, що Європейський парламент засуджує повторне внесення до парламенту законопроєкта "Про прозорість іноземного впливу" і наголошує, що він не відповідає цінностям Європейського Союзу, суперечить амбіціям Грузії щодо вступу до Європейського Союзу, завдає шкоди репутації країни та ставить під загрозу її євроатлантичну інтеграцію.

"Європарламент вважає, що доки такий закон буде чинним, ЄС не слід розпочинати переговори про вступ з Грузією", – йдеться у тексті.

В Європарламенті також нагадали, що статус кандидата Грузії було надано із застереженням, що в країні будуть зроблені відповідні кроки, у тому числі для вільного функціонування громадянського суспільства та боротьби з дезінформацією про Європейський Союз та його цінності.

Нагадаємо, минулого тижня у Грузії пройшли численні протести проти просування владою проєкту закону "Про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом про "іноагентів".

Президентка Грузії обіцяє ветувати його, але парламент зможе подолати її вето. Наразі проєкт ухвалено у першому читанні.

На Заході жорстко критикують проєкт та наголошують, що він несумісний із західним курсом Грузії. Проте грузинська влада називає критику безпідставною, прем'єр-міністр заявив, що закон все одно ухвалять.

Детально про те, чому грузинська влада йде на розрив із Заходом – у відеоблозі "ЄвроПравди".