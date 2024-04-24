СМИ: ЕС предлагают не начинать переговоры с Грузией из-за закона об "иноагентах"

В проекте резолюции Европарламента призывают ЕС не начинать переговоры о членстве с Грузией, если в стране будет действовать скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа" после ознакомления с проектом резолюции.

Изначально в Европарламент было внесено четыре проекта резолюции, к началу дебатов был добавлен пятый вариант.

К 23 апреля авторы пяти рабочих версий согласовали общий текст. Депутаты Европарламента проголосуют за окончательный вариант резолюции в четверг, 25 апреля.

Несмотря на акценты, сделанные в предыдущих версиях, и выступления депутатов Европарламента, на данном этапе в рабочей версии согласованной резолюции нет призыва ввести санкции против Бидзины Иванишвили, депутатов "Грузинской мечты" или высокопоставленных полицейских.

На данном этапе резолюция не предусматривает ни прекращения финансовой помощи Грузии, ни пересмотра вопроса либерализации визового режима, как предусматривал один из проектов. Однако до голосования в проект могут быть внесены изменения.

На данный момент в проекте резолюции указано, что Европейский парламент осуждает повторное внесение в парламент законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и отмечает, что это не соответствует ценностям Европейского Союза, противоречит амбициям Грузии по вступлению в Европейский Союз, наносит ущерб репутации страны и ставит под угрозу ее евроатлантическую интеграцию.

"Европарламент считает, что пока такой закон будет действовать, ЕС не следует начинать переговоры о вступлении с Грузией", – говорится в тексте.

В Европарламенте также напомнили, что статус кандидата Грузии был предоставлен с оговоркой, что будут сделаны соответствующие шаги, в том числе для свободного функционирования гражданского общества и борьбы с дезинформацией о Европейском Союзе и его ценностях.

Напомним, на прошлой неделе в Грузии прошли многочисленные протесты против продвижения властями проекта закона "о прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом об "иноагентах".

Президент Грузии обещает ветировать его, но парламент сможет преодолеть ее вето. Сейчас проект принят в первом чтении.

На Западе жестко критикуют проект и отмечают, что он несовместим с западным курсом Грузии. Однако грузинские власти называют критику безосновательной, премьер-министр заявил, что закон все равно примут.

Подробно о том, почему грузинская власть идет на разрыв с Западом – в видеоблоге "ЕвроПравды".