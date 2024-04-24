В Грузії обурені висловлюваннями в Європарламенті про протести та дії поліції

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі висловив обурення тим, що напередодні в Європарламенті розкритикували дії поліції під час протестів проти закону про "іноагентів".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Папуашвілі наводить грузинський Перший канал.

За його словами, "нападки з боку іноземців" на грузинську поліцію і державу, "є ідеологічним підбурюванням до насильства".

Спікер парламенту нібито побачив, що один з протестів переріс в насильство: " Зокрема, були напади на журналістів, співробітників поліції, у поліцейських кидали каміння або інші предмети. Були словесні образи".

"Повертаючись до заяви європейських парламентаріїв, нападки іноземців на поліцію Грузії, тієї ж грузинської держави, є ідеологічним підбурюванням до насильства, яке ми бачимо пізніше щодо поліції", – зазначив Папуашвілі.

Напередодні литовський депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс різко розкритикував дії поліції на акціях протесту.

За даними ЗМІ, у проєкті резолюції Європарламенту закликають ЄС не починати переговори про членство з Грузією поки діятиме скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу".

Нагадаємо, минулого тижня у Грузії пройшли численні протести проти просування владою проєкту закону "про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом про "іноагентів".

Президентка Грузії обіцяє ветувати його, але парламент зможе подолати її вето.

На Заході жорстко критикують проєкт та наголошують, що він несумісний із західним курсом Грузії. Проте грузинська влада називає критику безпідставною, прем'єр-міністр заявив, що закон все одно ухвалять.

Детально про те, чому грузинська влада йде на розрив із Заходом – у відеоблозі "ЄвроПравди".