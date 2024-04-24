В Грузии возмущены высказываниями в Европарламенте о протестах и действиях полиции

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил возмущение тем, что накануне в Европарламенте раскритиковали действия грузинской полиции во время протестов против закона об "иноагентах".

Как сообщает "Европейская правда", заявление Папуашвили приводит грузинский "Первый канал".

По его словам, "нападки со стороны иностранцев" на грузинскую полицию и государство "являются идеологическим подстрекательством к насилию".

Спикер парламента якобы увидел, что один из протестов перерос в насилие: "В частности, были нападения на журналистов, сотрудников полиции, в полицейских бросали камни или другие предметы. Были словесные оскорбления".

"Возвращаясь к заявлению европейских парламентариев, нападки иностранцев на полицию Грузии, того же грузинского государства, являются идеологическим подстрекательством к насилию, которое мы видим позже в отношении полиции", – отметил Папуашвили.

Накануне литовский депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс резко раскритиковал действия полиции на акциях протеста.

По данным СМИ, в проекте резолюции Европарламента призывают ЕС не начинать переговоры о членстве с Грузией, пока будет действовать скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния".

На Западе жестко критикуют проект и отмечают, что он несовместим с западным курсом Грузии. Однако грузинские власти называют критику безосновательной, премьер-министр заявил, что закон все равно примут.

Подробно о том, почему грузинская власть идет на разрыв с Западом – в видеоблоге "ЕвроПравды".