Президент Португалии заявил, что страна должна заплатить за рабство и колониальные преступления

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил, что страна несет ответственность за преступления, совершенные во время периода рабства и колониальной эры, и предположил, что существует потребность в возмещении.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В течение более четырех веков по меньшей мере 12,5 миллиона африканцев были похищены, насильно перевезены на большие расстояния преимущественно европейскими кораблями и купцами и проданы в рабство.

Те, кто выжил в этом путешествии, работали на плантациях в Америке, в основном в Бразилии и странах Карибского бассейна, в то время как другие получали прибыль от их труда.

Португалия продала почти 6 миллионов африканцев, больше, чем любая другая европейская страна, но в школах до сих пор мало преподают о ее роли в трансатлантическом рабстве.

При этом колониальная эра Португалии часто воспринимается как источник гордости.

Выступая на мероприятии с иностранными корреспондентами вечером во вторник, Ребелу де Соуза сказал, что Португалия "берет на себя полную ответственность" за ошибки прошлого и что эти преступления, включая колониальную резню, имеют "цену".

Выступая на мероприятии с иностранными корреспондентами вечером во вторник, Ребелу де Соуза сказал, что Португалия "берет на себя полную ответственность" за ошибки прошлого и что эти преступления, включая колониальную резню, имеют "цену".

"Мы должны заплатить. Есть ли действия, которые не были наказаны и виновные не арестованы? Есть ли товары, которые были разграблены и не возвращены? Посмотрим, как это исправить", – сказал он.

Идея выплаты репараций или других компенсаций за трансатлантическое рабство набирает обороты во всем мире, включая усилия по созданию специального трибунала по этому вопросу.

Активисты заявили, что репарации и государственная политика борьбы с неравенством, вызванным прошлым Португалии, включая системный расизм, являются важными.

В прошлом году Ребелу де Соуза заявил, что Португалия должна извиниться за трансатлантическое рабство и колониализм, но не принес полных извинений. Во вторник он сказал, что признание прошлого и ответственность за него важнее, чем извинения.

Напомним, в декабре министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности Берлина и Брюсселя поддержать африканские страны в борьбе с болезнями и пандемиями.

В ноябре президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения за преступления, совершенные во время колониального правления страны в африканской Танзании.