Прем'єр Британії сподівається поглибити оборонні зв’язки під час візиту до Німеччини

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час своєї зустрічі в Німеччині з канцлером ФРН Олафом Шольцом у середу сподівається поглибити співпрацю у сфері безпеки між країнами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Згідно з заявою британського уряду, Сунак і Шольц оголосять про плани розробки 155-мм колісних артилерійських систем з дистанційним керуванням (RCH 155) та обговорять співпрацю в енергетичних проєктах, зокрема німецькі інвестиції в енергетику Сполученого Королівства.

За словами очільника британського уряду, Сполучене Королівство та Німеччина, як європейські держави, сильніші разом – чи коли мова йде про захист від російської агресії, чи про стимулювання економічного зростання та технологічного прогресу.

"У цей небезпечний для світу момент Велика Британія та Німеччина стоять пліч-о-пліч, щоб зберегти безпеку та процвітання в себе та на всьому континенті", – зазначив він.

Британський уряд також заявив, що німецька енергетична компанія RWE інвестує понад 8 млрд євро у Сполучене Королівство до кінця цього десятиліття, тоді як E.ON Energy інвестує один мільярд фунтів у Велику Британію протягом наступних п'яти років, щоб допомогти стимулювати перехід до "зеленої" енергетики.

Раніше фракція опозиційного Християнсько-демократичного союзу закликала главу британського уряду Ріші Сунака, який у середу відвідає Берлін, тиснути на Шольца щодо поставки Україні крилатих ракет.

Перед цим Сунак пообіцяв збільшити витрати на оборону Великої Британії до 2,5% ВВП до 2030 року для боротьби зі "зростаючими загрозами" з боку ворожих держав, включаючи Росію, Іран і Китай.

До цього прем'єр Великої Британії поінформував президента України Володимира Зеленського про виділення найбільшого пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів.