Сунак: Ціна нездатності підтримати Україну буде набагато більшою, ніж ціна відсічі Путіну

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак наголосив на важливості підтримки України в довгостроковій перспективі, що він назвав одним зі своїх пріоритетів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він оголосив під час візиту до Польщі 23 квітня.

За його словами, російського лідера Владіміра Путіна та інших ворогів вдасться стримати, тільки якщо РФ зазнає невдачі в її загарбницькій війні проти України.

"Ціна нездатності підтримати Україну буде набагато більшою, ніж ціна відсічі Путіну", – зазначив Сунак.

Саме тому, додав він, Сполучене Королівство, "чия історія протистояння диктаторам є частиною нашої національної свідомості", об’єдналася із союзниками, щоб підтримати Україну з самого початку.

"У світі зростаючих загроз ми повинні показати нашим ворогам, що ми рішучі, та що їхні спроби дестабілізувати наш світ або змінити його кордони силою зазнають невдачі, а також що ми будемо стояти в авангарді захисту вільного демократичного світу разом з нашими друзями та союзниками", – резюмував Сунак.

Прем’єр-міністр Великої Британії також розповів, що у новому пакеті допомоги Сполученого Королівства для України будуть мільйони боєприпасів, сотні одиниць техніки та далекобійні ракети Storm Shadow.

Нагадаємо, після завчасного оголошення Лондона про новий пакет допомоги Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову.

Сунак поінформував Зеленського про виділення найбільшого пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів.

Згодом британський прем’єр поїде до Німеччини, де зустрінеться з канцлером Олафом Шольцом у Берліні.