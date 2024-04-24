Премьер Британии надеется углубить оборонные связи во время визита в Германию

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время своей встречи в Германии с канцлером Олафом Шольцем в среду надеется углубить сотрудничество в сфере безопасности между странами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению британского правительства, Сунак и Шольц объявят о планах разработки 155-мм колесных артиллерийских систем с дистанционным управлением (RCH 155) и обсудят сотрудничество в энергетических проектах, в частности немецкие инвестиции в энергетику Соединенного Королевства.

По словам главы британского правительства, Соединенное Королевство и Германия, как европейские государства, сильнее вместе – и когда речь идет о защите от российской агрессии, и о стимулировании экономического роста и технологического прогресса.

"В этот опасный для мира момент Великобритания и Германия стоят плечом к плечу, чтобы сохранить безопасность и процветание у себя и на всем континенте", – отметил он.

Британское правительство также заявило, что немецкая энергетическая компания RWE инвестирует более 8 млрд евро в Соединенное Королевство до конца этого десятилетия, тогда как E.ON Energy инвестирует один миллиард фунтов в Великобританию в течение следующих пяти лет, чтобы помочь стимулировать переход к "зеленой" энергетике.

Ранее фракция оппозиционного Христианско-демократического союза призвала главу британского правительства Риши Сунака, который в среду посетит Берлин, давить на Шольца относительно поставки Украине крылатых ракет.

Перед этим Сунак пообещал увеличить расходы на оборону Великобритании до 2,5% ВВП к 2030 году для борьбы с "растущими угрозами" со стороны враждебных государств, включая Россию, Иран и Китай.

До этого премьер Великобритании проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о выделении крупнейшего пакета оборонной поддержки объемом полмиллиарда фунтов стерлингов.