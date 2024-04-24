У Молдові відповіли, чи планують вводити візовий режим з Росією

Молдова не планує запроваджувати візовий режим для громадян Росії.

Про це міністр закордонних справ Міхай Попшой розповів в інтерв'ю NewsMaker, передає "Європейська правда".

"Візовий режим має дзеркальний ефект. І ми не можемо підставити наших співгромадян, які перебувають у Російській Федерації. Тому зараз тема віз навіть не стоїть на порядку денному", – сказав Попшой.

На питання, як далі розвиватимуться відносини з Росією, глава МЗС відповів, що в найближчому майбутньому, поки війна в Україні не закінчиться і поки Україна не поверне собі окуповані Росією території, важко говорити про покращення відносин між Кишинів та Москвою.

"Ці відносини нині на найнижчій точці в історії наших дипломатичних відносин. І це легко зрозуміло: Путін та Кремль ведуть загарбницьку війну, влаштовують геноцид у наших сусідів та друзів українців.

Тому в найближчому майбутньому, доки це вторгнення не закінчиться, і поки Україна не поверне собі окуповані Росією території, складно говорити про покращення наших відносин. Поки що Росія – країна-агресор і продовжує з максимальною жорстокістю вбивати ні в чому не винних людей, дітей, старих та жінок", – сказав Попшой.

Міністр закордонних справ Молдови раніше заявив, що Молдова не наважується приєднатися до всіх санкцій ЄС проти Росії, щоб не викликати "певну негативну реакцію" з боку Москви.

Як відомо, російська пропаганда в особі МЗС не раз звинувачувала Молдову в нібито відмові від нейтралітету та втручанні у війну в Україні.

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