В Молдове ответили, планируют ли вводить визовый режим с Россией
Молдова не планирует вводить визовый режим для граждан России.
Об этом министр иностранных дел Михай Попшой рассказал в интервью NewsMaker, передает "Европейская правда".
Министр пояснил, что сейчас тема виз даже не стоит в повестке дня.
"Визовый режим имеет зеркальный эффект. И мы не можем подставить наших сограждан, находящихся в Российской Федерации", – сказал Попшой.
На вопрос, как дальше будут развиваться отношения с Россией, глава МИД ответил, что в ближайшем будущем, пока война в Украине не закончится и пока Украина не вернет себе оккупированные Россией территории, трудно говорить об улучшении отношений между Кишиневом и Москвой.
"Эти отношения сейчас на самой низкой точке в истории. И это легко понять: Путин и Кремль ведут захватническую войну, устраивают геноцид у наших соседей и друзей украинцев.
Поэтому в ближайшем будущем, пока это вторжение не закончится и пока Украина не вернет себе оккупированные Россией территории, сложно говорить об улучшении наших отношений. Пока что Россия – страна-агрессор и продолжает с максимальной жестокостью убивать ни в чем не повинных людей, детей, стариков и женщин", – сказал Попшой.
Министр иностранных дел Молдовы ранее заявил, что его страна не решается присоединиться ко всем санкциям ЕС против России, чтобы не вызвать "определенную негативную реакцию" со стороны Москвы. Однако к части антироссийских санкций ЕС Молдова все же присоединилась.
Как известно, российская пропаганда в лице МИД не раз обвиняла Молдову в якобы отказе от нейтралитета и вмешательстве в войну в Украине.
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