В Молдове ответили, планируют ли вводить визовый режим с Россией

Молдова не планирует вводить визовый режим для граждан России.

Об этом министр иностранных дел Михай Попшой рассказал в интервью NewsMaker, передает "Европейская правда".

Министр пояснил, что сейчас тема виз даже не стоит в повестке дня.

"Визовый режим имеет зеркальный эффект. И мы не можем подставить наших сограждан, находящихся в Российской Федерации", – сказал Попшой.

На вопрос, как дальше будут развиваться отношения с Россией, глава МИД ответил, что в ближайшем будущем, пока война в Украине не закончится и пока Украина не вернет себе оккупированные Россией территории, трудно говорить об улучшении отношений между Кишиневом и Москвой.

"Эти отношения сейчас на самой низкой точке в истории. И это легко понять: Путин и Кремль ведут захватническую войну, устраивают геноцид у наших соседей и друзей украинцев.

Поэтому в ближайшем будущем, пока это вторжение не закончится и пока Украина не вернет себе оккупированные Россией территории, сложно говорить об улучшении наших отношений. Пока что Россия – страна-агрессор и продолжает с максимальной жестокостью убивать ни в чем не повинных людей, детей, стариков и женщин", – сказал Попшой.

Министр иностранных дел Молдовы ранее заявил, что его страна не решается присоединиться ко всем санкциям ЕС против России, чтобы не вызвать "определенную негативную реакцию" со стороны Москвы. Однако к части антироссийских санкций ЕС Молдова все же присоединилась.

Как известно, российская пропаганда в лице МИД не раз обвиняла Молдову в якобы отказе от нейтралитета и вмешательстве в войну в Украине.

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