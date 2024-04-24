В центре Лондона армейские кони вырвались на свободу, пострадали четыре человека

Армейские лошади промчались в среду по центру Лондона после того, как сбежали во время утренних упражнений, по крайней мере четыре человека получили ранения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Считается, что животные сбежали во время инцидента на Букингем палас-роуд, во время которого военнослужащий упал со спины коня.

Двух коней с седлами и уздечками и одного в крови заметили, когда они бежали по дороге.

фото PA

Представитель армии сказал, что "несколько военных рабочих лошадей" отвязались во время "обычных учений" в это утро.

"Все кони сейчас найдены и возвращены в лагерь", – сказал спикер.

"Несколько представителей личного состава и лошади получили ранения, им оказывается соответствующая медицинская помощь", – добавил он.

Полиция лондонского Сити сообщила, что сегодня около 8:30 утра поступил звонок, и двух лошадей поймали на шоссе вблизи Лаймхауса.

Позже их перевезли в армейском конном боксе для предоставления ветеринарной помощи.

В сообщении столичной полиции в 10:30 сказано, что все лошади были пойманы.

"Мы рады подтвердить, что все лошади найдены. Мы продолжаем поддерживать связь с армией", – говорится в заявлении сил.

Напомним, прибывший в Будапешт в декабре венгерский премьер-министр Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обменялись подарками – лошадью и электромобилем.