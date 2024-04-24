В РФ зажадали відповідей від Вірменії через її спікера, який підтримав цілісність України

Голова російської Ради Федерації Валентина Матвієнко доручила сенаторам підготувати та направити до парламенту Вірменії запит у зв'язку з нібито антиросійськими заявами спікера Алена Симоняна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ТАСС.

Виступаючи на конференції голів парламентів держав Євросоюзу, Симонян, зокрема, заявив, що з огляду на те, що "в центрі уваги конференції – питання вторгнення Росії в Україну та близькосхідний конфлікт", він хотів би підтвердити, що Вірменія "рішуче захищає територіальну цілісність України, а також Молдови, Грузії, Кіпру та всіх країн".

"Хотілося б поставити колезі, голові парламенту Вірменії питання: від чийого імені він озвучував такі сюжети? Точно не від імені вірменського народу, з яким Росію пов'язує вікова дружба. Ми не можемо залишити поза увагою такого роду русофобські виступи.

Я б направила письмово до парламенту Вірменії запит, від чийого імені він виступав і чи поділяє парламент Вірменії оцінки, висловлені на цьому зібранні", – сказала Матвієнко.

Вона висловила сподівання, що і парламент країни спитає у спікера, "хто дав йому право від імені Вірменії виступати з такими пасажами, і також дасть оцінку".

"Ми не залишимо поза увагою такого роду русофобські, антиросійські виступи. Просто було соромно за нашого колегу, що він заступив за уже всі "червоні лінії", – сказала Матвієнко.

Останнім часом стосунки між Росією та Вірменією охололи, що викликло звинувачення з боку Москви на адресу Єревана. Вірменія висловлювала невдоволення бездіяльністю Росії, яка очолює безпекову організацію ОДКБ, а вірменська влада публічно висловила зацікавленість у тісніших взаєминах з ЄС.

Нагадаємо, Європарламент ухвалив резолюцію, що пропонує розглянути можливість надання Вірменії кандидатського статусу на вступ у ЄС.

Після чого вірменський прем'єр Нікол Пашинян заявив, що ця резолюція має стати предметом обговорення у Вірменії.

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