В РФ потребовали ответов от Армении из-за ее спикера, который поддержал целостность Украины

Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам подготовить и направить в парламент Армении запрос в связи с якобы антироссийскими заявлениями спикера Алена Симоняна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ТАСС.

Выступая на конференции глав парламентов государств Евросоюза, Симонян, в частности, заявил, что ввиду того, что "в центре внимания конференции – вопрос вторжения России в Украину и ближневосточный конфликт" он хотел бы подтвердить, что Армения "решительно защищает территориальную целостность Украины, а также Молдовы, Грузии, Кипра и всех стран".

"Хотелось бы задать коллеге, председателю парламента Армении вопрос: от чьего имени он озвучивал такие сюжеты? Точно не от имени армянского народа, с которым Россию связывает вековая дружба. Мы не можем оставить без внимания такого рода русофобские выступления.

Я бы направила письменно в парламент Армении запрос, от чьего имени он выступал и разделяет ли парламент Армении оценки, высказанные на этой сходке", – сказала Матвиенко.

Она выразила надежду, что и парламент страны спросит у спикера, "кто дал ему право от имени Армении выступать с такими пассажами, и также даст оценку".

"Мы не оставим без внимания такого рода русофобские, антироссийские выступления. Просто было стыдно за нашего коллегу, что он заступил уже за все "красные линии", – сказала Матвиенко.

В последнее время отношения между Россией и Арменией остыли, что вызвало обвинения со стороны Москвы в адрес Еревана. Армения выражала недовольство бездействием России, возглавляющей ОДКБ, а армянские власти публично выразили заинтересованность в более тесных отношениях с ЕС.

Напомним, Европарламент принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность предоставления Армении кандидатского статуса на вступление в ЕС.

После чего армянский премьер Никол Пашинян заявил, что эта резолюция должна стать предметом обсуждения в Армении.

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