У Молдові помітили фейкові запрошення на контрактну службу в армію та іноземний легіон

Міністерство оборони Молдови попередило про появу у громадських місцях плакатів з нібито запрошенням на контрактну службу в армію, які насправді не мають жодного відношення до офіційних органів влади.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Відомство попередило, що подекуди у громадських місцях з’явилися плакати із закликами вступати на контрактну службу в армію Молдови або французький Іноземний легіон, проте держава не має до них жодного відношення.

Facebook/Rosca Tatiana

"Міноборони попереджає, що зміст цих матеріалів маніпулятивний і не відповідає дійсності", – наголосили у Міноборони, зазначивши, що справжня інформація про можливості військової служби публікується на офіційних ресурсах.

Facebook/Rosca Tatiana

Про плакати попросили повідомляти на вказані телефонні номери та електронну пошту.

Генеральний інспекторат поліції з’ясовує, хто стоїть за створенням та розміщенням оманливих плакатів.

На початку березня Міноборони Молдови закликало громадян не вірити чуткам довкола повісток для звірки даних, які були рутинною процедурою, а ще перед тим відомству довелось спростовувати фейки про "транзит F-16 для України".