В Молдове заметили фейковые приглашения на контрактную службу в армию и иностранный легион

Министерство обороны Молдовы предупредило о появлении в общественных местах плакатов с якобы приглашением на контрактную службу в армию, которые на самом деле не имеют никакого отношения к официальным органам власти.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Ведомство предупредило, что кое-где в общественных местах появились плакаты с призывами поступать на контрактную службу в армию Молдовы или французский Иностранный легион, однако государство не имеет к ним никакого отношения.

"Минобороны предупреждает, что содержание этих материалов манипулятивное и не соответствует действительности", – отметили в Минобороны, отметив, что настоящая информация о возможностях военной службы публикуется на официальных ресурсах.

Facebook/Rosca Tatiana

О плакатах попросили сообщать на указанные телефонные номера и электронную почту.

Генеральный инспекторат полиции выясняет, кто стоит за созданием и размещением обманчивых плакатов.

В начале марта Минобороны Молдовы призвало граждан не верить слухам вокруг повесток для сверки данных, которые были рутинной процедурой, а еще перед тем ведомству пришлось опровергать фейки о "транзите F-16 для Украины".