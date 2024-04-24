В Молдове заметили фейковые приглашения на контрактную службу в армию и иностранный легион
Новости — Среда, 24 апреля 2024, 15:00 —
Министерство обороны Молдовы предупредило о появлении в общественных местах плакатов с якобы приглашением на контрактную службу в армию, которые на самом деле не имеют никакого отношения к официальным органам власти.
Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".
Ведомство предупредило, что кое-где в общественных местах появились плакаты с призывами поступать на контрактную службу в армию Молдовы или французский Иностранный легион, однако государство не имеет к ним никакого отношения.
"Минобороны предупреждает, что содержание этих материалов манипулятивное и не соответствует действительности", – отметили в Минобороны, отметив, что настоящая информация о возможностях военной службы публикуется на официальных ресурсах.
О плакатах попросили сообщать на указанные телефонные номера и электронную почту.
Генеральный инспекторат полиции выясняет, кто стоит за созданием и размещением обманчивых плакатов.
В начале марта Минобороны Молдовы призвало граждан не верить слухам вокруг повесток для сверки данных, которые были рутинной процедурой, а еще перед тем ведомству пришлось опровергать фейки о "транзите F-16 для Украины".