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Шольц прийняв Сунака: оголосив про поглиблення співпраці з Британією

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Новини — Середа, 24 квітня 2024, 16:21 — Андрій Синявський

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прийняв у Берліні прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, який здійснив перший візит до ФРН на посаді глави уряду.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) повідомив канцлер ФРН.

За його словами, через російську агресію проти України Берлін та Лондон поглиблюють співпрацю між країнами.

У заяві британського уряду після зустрічі лідерів зазначили, що вони домовились поглиблювати оборонну співпрацю, зокрема в галузі оперативної та промислової кооперації, а також надалі розвивати можливості й оперативну сумісність їхніх збройних сил.

"Разом Німеччина та Велика Британія придбають, оцінять й оптимізують дистанційно керовані 155-мм самохідні артилерійські системи з дистанційним керуванням (RCH 155)", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в уряді вказали, що Лондон та Берлін мають намір просувати винищувачі Typhoon, зокрема шляхом спільної модернізації флотів обох країн та співпраці в галузі експорту.

"Ми також розвиватимемо нашу співпрацю в галузі протиповітряної оборони, в тому числі в межах європейської ініціативи "Небесний щит", ініціативи "Діамант" та багатонаціональних закупівельних ініціатив НАТО", – йдеться в заяві.

Сторони обговорили й зусилля зі зміцнення європейської оборонно-промислової бази, зокрема в рамках OCCAR. Німеччина підтримує приєднання Великої Британії до німецько-французько-іспанської угоди з експортного контролю, повідомив Лондон.

Згідно із заявою, військово-повітряні сили обох країн проведуть спільні навчання в в Індо-Тихоокеанському регіоні пізніше цього року.

"Ми вирішили створити робочу групу, яка має представити звіт до літа, для розробки структурованих та посилених рамок нашої двосторонньої співпраці в галузі безпеки й оборони", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомляли, що Сунак під час своєї зустрічі в Німеччині з канцлером Олафом Шольцом у середу сподівається поглибити співпрацю у сфері безпеки між країнами.

Водночас фракція опозиційного Християнсько-демократичного союзу закликала главу британського уряду Ріші Сунака, який у середу відвідає Берлін, тиснути на Шольца щодо поставки Україні крилатих ракет.

Перед цим Сунак пообіцяв збільшити витрати на оборону Великої Британії до 2,5% ВВП до 2030 року для боротьби зі "зростаючими загрозами" з боку ворожих держав, включаючи Росію, Іран і Китай.

До цього прем'єр Британії поінформував президента України Володимира Зеленського про виділення найбільшого пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів.

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Велика Британія Німеччина Сунак Шольц