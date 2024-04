Шольц прийняв Сунака: оголосив про поглиблення співпраці з Британією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прийняв у Берліні прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, який здійснив перший візит до ФРН на посаді глави уряду.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) повідомив канцлер ФРН.

За його словами, через російську агресію проти України Берлін та Лондон поглиблюють співпрацю між країнами.

Für Europa bedeutet der russische Angriff, dass wir den europäischen Pfeiler der NATO stärken. Unsere Fähigkeit zur Abschreckung und Verteidigung muss immer glaubwürdig sein. Mit dem Vereinigten Königreich vertiefen wir daher die Zusammenarbeit. Thank you, @RishiSunak ! pic.twitter.com/yuP89rtF33

У заяві британського уряду після зустрічі лідерів зазначили, що вони домовились поглиблювати оборонну співпрацю, зокрема в галузі оперативної та промислової кооперації, а також надалі розвивати можливості й оперативну сумісність їхніх збройних сил.

"Разом Німеччина та Велика Британія придбають, оцінять й оптимізують дистанційно керовані 155-мм самохідні артилерійські системи з дистанційним керуванням (RCH 155)", – йдеться в повідомленні.

Great to be here @Bundeskanzler 🇬🇧🇩🇪 pic.twitter.com/Xm8ht7XQPU