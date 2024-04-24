Шольц прийняв Сунака: оголосив про поглиблення співпраці з Британією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прийняв у Берліні прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, який здійснив перший візит до ФРН на посаді глави уряду.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) повідомив канцлер ФРН.

За його словами, через російську агресію проти України Берлін та Лондон поглиблюють співпрацю між країнами.

Für Europa bedeutet der russische Angriff, dass wir den europäischen Pfeiler der NATO stärken. Unsere Fähigkeit zur Abschreckung und Verteidigung muss immer glaubwürdig sein. Mit dem Vereinigten Königreich vertiefen wir daher die Zusammenarbeit. Thank you, @RishiSunak! pic.twitter.com/yuP89rtF33 April 24, 2024

У заяві британського уряду після зустрічі лідерів зазначили, що вони домовились поглиблювати оборонну співпрацю, зокрема в галузі оперативної та промислової кооперації, а також надалі розвивати можливості й оперативну сумісність їхніх збройних сил.

"Разом Німеччина та Велика Британія придбають, оцінять й оптимізують дистанційно керовані 155-мм самохідні артилерійські системи з дистанційним керуванням (RCH 155)", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в уряді вказали, що Лондон та Берлін мають намір просувати винищувачі Typhoon, зокрема шляхом спільної модернізації флотів обох країн та співпраці в галузі експорту.

"Ми також розвиватимемо нашу співпрацю в галузі протиповітряної оборони, в тому числі в межах європейської ініціативи "Небесний щит", ініціативи "Діамант" та багатонаціональних закупівельних ініціатив НАТО", – йдеться в заяві.

Сторони обговорили й зусилля зі зміцнення європейської оборонно-промислової бази, зокрема в рамках OCCAR. Німеччина підтримує приєднання Великої Британії до німецько-французько-іспанської угоди з експортного контролю, повідомив Лондон.

Згідно із заявою, військово-повітряні сили обох країн проведуть спільні навчання в в Індо-Тихоокеанському регіоні пізніше цього року.

"Ми вирішили створити робочу групу, яка має представити звіт до літа, для розробки структурованих та посилених рамок нашої двосторонньої співпраці в галузі безпеки й оборони", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомляли, що Сунак під час своєї зустрічі в Німеччині з канцлером Олафом Шольцом у середу сподівається поглибити співпрацю у сфері безпеки між країнами.

Водночас фракція опозиційного Християнсько-демократичного союзу закликала главу британського уряду Ріші Сунака, який у середу відвідає Берлін, тиснути на Шольца щодо поставки Україні крилатих ракет.

Перед цим Сунак пообіцяв збільшити витрати на оборону Великої Британії до 2,5% ВВП до 2030 року для боротьби зі "зростаючими загрозами" з боку ворожих держав, включаючи Росію, Іран і Китай.

До цього прем'єр Британії поінформував президента України Володимира Зеленського про виділення найбільшого пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів.