Кулеба об одобрении помощи Украине в Конгрессе США: Аллилуйя

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал решение Конгресса США об одобрении дополнительного финансирования помощи Украине на сумму 61 млрд долларов.

Об этом он сказал в интервью The Guardian, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, какой была его реакция на окончательное голосование за помощь Украине в Сенате США, Кулеба сказал: "Аллилуйя", – и добавил, что "верил, что мы получим положительный результат".

Глава украинского МИД выразил надежду, что Белый дом представит новый пакет вооружений "в течение нескольких дней, возможно, часов", и его доставка на фронт для украинских военных – это "только вопрос логистики".

Напомним, 23 апреля Сенат одобрил законодательный пакет, предусматривающий выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Президент США Джо Байден намерен подписать документ в среду, 24 апреля.

Американские СМИ уже сообщили, что после вступления закона в силу Белый дом готовит пакет военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда могут впервые войти дальнобойные ракеты ATACMS.

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