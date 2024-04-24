У британському Уельсі повідомляють про трьох постраждалих та одного затриманого після насильницького інциденту, деталі якого поки офіційно не розкривають.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Інцидент насильницького характеру стався у школі невеликого міста Амманфорд на заході Уельсу. Це великий загальноосвітній заклад, у якому навчаються близько 2000 учнів.

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Повідомляють про трьох поранених, місцеві кореспонденти бачили поруч зі школою два гелікоптери невідкладної допомоги.

Офіційно деталі інциденту не повідомляли, неофіційно поширилися чутки, що це був напад з холодною зброєю. Вік постраждалих та затриманого не розкривають.

У поліції повідомили, що затримано одну особу, інших підозрюваних у зв’язку з випадком немає. Також у поліції попросили видалити відеозапис інциденту, який почав поширюватися у соцмережах, з поваги до постраждалих.

Школу після події закрили у зв’язку зі слідчими діями.

В одному з найновіших коментарів директорка школи повідомила місцевим ЗМІ, що інцидент "скоріш за все, був нападом з ножем" і у ньому постраждали двоє співробітників школи.

Перший міністр регіону Воуан Гетінг заявив, що шокований і це дуже тривожна подія для місцевої громади.

Прем’єр-міністр Ріші Сунак, який перебуває з офіційним візитом у Німеччині, також заявив, що шокований звістками і висловив підтримку постраждалим та службам реагування.

У Німеччині у середу поліція застрелила озброєного мачете чоловіка в університеті.

У Фінляндії триває розслідування щодо нападу шестикласника на своїх однолітків у школі – він прийшов у клас з вогнепальною зброєю свого родича.