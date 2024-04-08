Слідство встановило, як 12-річний нападник у фінській школі отримав зброю 

12-річний хлопець, який скоїв напад з вогнепальною зброєю на своїх однокласників у школі фінського міста Вантаа, зумів взяти її без відома власника.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Поліція столичного регіону Східна Уусімаа повідомила, що протягом тижня слідчі продовжили технічне розслідування та провели кілька інтерв’ю.

"Ми вже повідомляли, що використана підозрюваним зброя належить близькому родичу. Вона належить не безпосередньо члену сім’ї і зберігалася належним чином. Підозрюваний отримав її без дозволу власника", – повідомив представник слідчої команди Марко Сярккя.

Слідчі також з’ясували, що хлопець після стрілянини втікав навмання, не маючи підготовленого маршруту, і не погрожував зброєю людям навколо.

Постраждалі 12-річні дівчата залишаються у лікарні. Одна з поранених у важкому стані, з іншою дівчиною поліція вже спілкувалася на вихідних.

Поліція продовжує з’ясовувати, які обставини могли вмотивувати 12-річного хлопця на такий вчинок. Як відомо, вже озвучувалася версія, що мотивом могла бути образа за булінг (цькування).

Нагадаємо, напад стався в одній зі шкіл міста Вантаа у вівторок 2 квітня, внаслідок стрілянини загинув 12-річний учень. Напад скоїв 12-річний хлопець, постраждалі були його однокласниками-однолітками.

Очільниця МВС заявила, що не пропонуватиме посилити законодавство щодо зброї після цього інциденту.



