В школе в британском Уэльсе – трое пострадавших и один задержанный

В британском Уэльсе сообщают о трех пострадавших и одном задержанном после насильственного инцидента, детали которого пока официально не раскрывают.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Инцидент насильственного характера произошел в школе небольшого города Амманфорд на западе Уэльса. Это крупное общеобразовательное учреждение, в котором обучается около 2000 учеников.

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Сообщают о трех раненых, местные корреспонденты видели рядом со школой два вертолета неотложной помощи.

Официально детали инцидента не сообщали, неофициально распространились слухи, что это было нападение с холодным оружием. Возраст пострадавших и задержанного не раскрывают.

В полиции сообщили, что задержан один человек, других подозреваемых в связи с происшествием нет. Также в полиции попросили удалить видеозапись инцидента, который начал распространяться в соцсетях, из уважения к пострадавшим.

Школу после происшествия закрыли в связи со следственными действиями.

В одном из новейших комментариев директор школы сообщила местным СМИ, что инцидент "скорее всего, был нападением с ножом" и в нем пострадали двое сотрудников школы.

Первый министр региона Воуан Хетинг заявил, что шокирован и это очень тревожное событие для местного сообщества.

Премьер-министр Риши Сунак, находящийся с официальным визитом в Германии, также заявил, что шокирован известиями и выразил поддержку пострадавшим и службам реагирования.

В Германии в среду полиция застрелила вооруженного мачете мужчину в университете.

В Финляндии продолжается расследование нападения шестиклассника на своих сверстников в школе – он пришел в класс с огнестрельным оружием своего родственника.