В школе в британском Уэльсе – трое пострадавших и один задержанный
Новости — Среда, 24 апреля 2024, 17:02 —
В британском Уэльсе сообщают о трех пострадавших и одном задержанном после насильственного инцидента, детали которого пока официально не раскрывают.
Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".
Инцидент насильственного характера произошел в школе небольшого города Амманфорд на западе Уэльса. Это крупное общеобразовательное учреждение, в котором обучается около 2000 учеников.
Сообщают о трех раненых, местные корреспонденты видели рядом со школой два вертолета неотложной помощи.
Официально детали инцидента не сообщали, неофициально распространились слухи, что это было нападение с холодным оружием. Возраст пострадавших и задержанного не раскрывают.
В полиции сообщили, что задержан один человек, других подозреваемых в связи с происшествием нет. Также в полиции попросили удалить видеозапись инцидента, который начал распространяться в соцсетях, из уважения к пострадавшим.
Школу после происшествия закрыли в связи со следственными действиями.
В одном из новейших комментариев директор школы сообщила местным СМИ, что инцидент "скорее всего, был нападением с ножом" и в нем пострадали двое сотрудников школы.
Первый министр региона Воуан Хетинг заявил, что шокирован и это очень тревожное событие для местного сообщества.
Премьер-министр Риши Сунак, находящийся с официальным визитом в Германии, также заявил, что шокирован известиями и выразил поддержку пострадавшим и службам реагирования.
В Германии в среду полиция застрелила вооруженного мачете мужчину в университете.
В Финляндии продолжается расследование нападения шестиклассника на своих сверстников в школе – он пришел в класс с огнестрельным оружием своего родственника.