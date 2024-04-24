Нападение в школе в Уэльсе: задержанная оказалась школьницей-подростком

Человек, которого задержали в связи с нападением в школе в одном из городов британского Уэльса – девушка подросткового возраста.

Как сообщает BBC, пишет "Европейская правда", об этом объявили в полиции.

В полиции сообщили, что после нападения в школе в городе Амманфорд задержали девушку подросткового возраста по подозрению в покушении на убийство, она остается под стражей.

Также уточнили, что трое пострадавших, которые получили ножевые ранения – двое учителей и один ученик, они в больнице.

Около 15:20 по местному времени полиция разрешила ученикам выходить из школы, после чего большая толпа родителей, которая собралась вокруг ворот за предыдущие часы, постепенно разъехалась.

Напомним, сообщения о чрезвычайном происшествии в общеобразовательной школе города Амманфорд появились днем в среду. В начале правоохранители не давали никаких деталей об инциденте, кроме того, что три человека пострадали и один задержан, а других подозреваемых в связи со случаем нет.

В Германии в среду полиция застрелила вооруженного мачете мужчину в университете.