ЗМІ стверджують, що ATACMS є і в новому пакеті зброї для України на $1 млрд

Далекобійні ракети ATACMS входять до складу нового пакета військової допомоги США Україні, оголошеного 24 квітня – одразу після підписання закону про додаткове фінансування на підтримку України та інших союзників США.

Про це повідомили з посиланням на джерела, серед іншого, АР і Politico, пише "Європейська правда".

Видання не наводять деталей стосовно кількості чи далекобійності ATACMS, які входять до нового пакета вартістю 1 мільярд доларів. Але це підтверджує попередні повідомлення ЗМІ про те, що цей вид озброєння буде переданий Україні.

Також американські ЗМІ з посиланням на джерела стверджують, що Україна отримала ATACMS у межах попереднього пакета військової допомоги на 300 мільйонів доларів, оголошеного в березні, й уже щонайменше двічі застосувала їх по російських цілях в тимчасово окупованому Криму та Запорізькій області.

Як повідомлялось, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Читайте також: Обережні Штати Америки. Які проблеми у підтримці України не знімає рішення Конгресу США.