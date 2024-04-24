ЗМІ: США ще в березні передали Україні далекобійні ATACMS

Сполучені Штати в останні тижні – тобто ще до схвалення Конгресом додаткової допомоги – таємно відправили в Україну далекобійні ракети ATACMS, які вже були застосовані проти російських цілей.

Про це повідомили агентства Reuters і АР із посиланням на анонімного американського посадовця, пише "Європейська правда".

Як стверджують інформагентства, ATACMS входили до пакета військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів, який президент США Джо Байден схвалив у березні 2024 року.

Українська сторона вперше використала ці ракети вранці 17 квітня, уразивши російський аеродром у Криму на відстані приблизно 165 кілометрів від лінії фронту в Україні, додало джерело Reuters і AP.

Пентагон спочатку був проти надання Києву ATACMS через побоювання, що це зашкодить бойовій готовності США чи що Україна використовуватиме їх для ударів по цілях на території Росії.

Але думку Білого дому змінило використання Росією північнокорейських балістичних ракет і удари по об'єктах української критичної інфраструктури – попри попередження Вашингтона.

Зрештою, остаточне рішення Джо Байден ухвалив у середині лютого під час наради з національної безпеки. Як стверджує Reuters, учасники зустрічі – радник з національної безпеки Джейк Салліван, міністр оборони Ллойд Остін, державний секретар Ентоні Блінкен і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун – одностайно підтримали надання Україні ATACMS.

Нагадаємо, раніше цього тижня президент Володимир Зеленський заявив, що остання телефонна розмова з Джо Байденом призвела до домовленостей із постачання далекобійних ракет ATACMS для України.

Американські ЗМІ також повідомляли, що ATACMS можуть увійти до нового пакета військової допомоги на 1 мільярд доларів, оголошений 24 квітня.