У Байдена показали момент підписання закону з $61 млрд на підтримку України

Президент США Джо Байден показав момент підписання довгоочікуваного пакету законодавства із $61 млрд на підтримку України, що відновлює регулярну військову допомогу з боку США.

Як повідомляє "Європейська правда", коротке відео опублікували в офіційному Twitter (X) Байдена.

Кадри показують текст проєкту, момент підписання та президентський підпис.

Today, we answered history’s call at this critical inflection point.



With the signing of our national security package, we tell the world that America stands resolutely for democracy and freedom, and against tyranny and oppression. pic.twitter.com/APhOSWWJLN April 24, 2024

"Сьогодні ми відповіли на поклик історії у цій важливій переламній точці. Підписуючи наш пакет законодавства у сфері нацбезпеки, ми кажемо світу, що Америка рішуче виступає за демократію і свободу та проти тиранії і репресій", – йдеться у підписі до відео.

Можна бачити, що Байден для такої нагоди прикріпив на костюм значок з прапорами України та США.

"Ми не відвертаємося від наших союзників, а стоїмо поруч з ними. Ось що означає бути незамінною державою. Ось що означає бути наддержавою світового рівня і провідною демократичною державою у світі", – супроводжує відео фрагмент із промови Байдена.

Нагадаємо, увечері 24 квітня за київським часом президент США Джо Байден оголосив, що підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства щодо нового фінансування на підтримку України, та що перша партія допомоги вирушить в дорогу у найближчі години.

Майже одразу ж Пентагон розкрив деталі нового пакету допомоги на 1 млрд доларів.

Тим часом американські ЗМІ повідомляють, що США ще в березні передали Україні перші далекобійні ракети ATACMS, і вони є також в анонсованому пакеті на 1 млрд доларів.