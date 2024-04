У Байдена показали момент підписання закону з $61 млрд на підтримку України

Президент США Джо Байден показав момент підписання довгоочікуваного пакету законодавства із $61 млрд на підтримку України, що відновлює регулярну військову допомогу з боку США.

Як повідомляє "Європейська правда", коротке відео опублікували в офіційному Twitter (X) Байдена.

Кадри показують текст проєкту, момент підписання та президентський підпис.

Today, we answered history’s call at this critical inflection point.



With the signing of our national security package, we tell the world that America stands resolutely for democracy and freedom, and against tyranny and oppression. pic.twitter.com/APhOSWWJLN