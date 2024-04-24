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У Байдена показали момент подписания закона с $61 млрд на поддержку Украины

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Новости — Среда, 24 апреля 2024, 20:15 — Мария Емец

Президент США Джо Байден показал момент подписания долгожданного пакета законодательства с $61 млрд в поддержку Украины, что восстанавливает регулярную военную помощь со стороны США.

Как сообщает "Европейская правда", короткое видео опубликовали в официальном Twitter (X) Байдена.

Кадры показывают текст проекта, момент подписания и президентскую подпись.

"Сегодня мы ответили на зов истории в этой важной переломной точке. Подписывая наш пакет законодательства в сфере нацбезопасности, мы говорим миру, что Америка решительно выступает за демократию и свободу и против тирании и репрессий", – говорится в подписи к видео.

Можно видеть, что Байден для такого случая прикрепил на костюм значок с флагами Украины и США.

"Мы не отворачиваемся от наших союзников, а стоим рядом с ними. Вот что значит быть незаменимым государством. Вот что значит быть сверхдержавой мирового уровня и ведущей демократической державой в мире", – сопровождает видео фрагмент из речи Байдена.

Напомним, вечером 24 апреля по киевскому времени президент США Джо Байден объявил, что подписал принятый Конгрессом пакет законодательства о новом финансировании в поддержку Украины, и что первая партия помощи отправится в путь в ближайшие часы.

Почти сразу же Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи на 1 млрд долларов.

Между тем американские СМИ сообщают, что США еще в марте передали Украине первые дальнобойные ракеты ATACMS, и они есть также в анонсированном пакете на 1 млрд долларов.

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