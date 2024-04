У Байдена показали момент подписания закона с $61 млрд на поддержку Украины

Президент США Джо Байден показал момент подписания долгожданного пакета законодательства с $61 млрд в поддержку Украины, что восстанавливает регулярную военную помощь со стороны США.

Как сообщает "Европейская правда", короткое видео опубликовали в официальном Twitter (X) Байдена.

Кадры показывают текст проекта, момент подписания и президентскую подпись.

Today, we answered history’s call at this critical inflection point.



With the signing of our national security package, we tell the world that America stands resolutely for democracy and freedom, and against tyranny and oppression. pic.twitter.com/APhOSWWJLN