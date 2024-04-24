У Байдена показали момент подписания закона с $61 млрд на поддержку Украины

Президент США Джо Байден показал момент подписания долгожданного пакета законодательства с $61 млрд в поддержку Украины, что восстанавливает регулярную военную помощь со стороны США.

Как сообщает "Европейская правда", короткое видео опубликовали в официальном Twitter (X) Байдена.

Кадры показывают текст проекта, момент подписания и президентскую подпись.

Today, we answered history’s call at this critical inflection point.



With the signing of our national security package, we tell the world that America stands resolutely for democracy and freedom, and against tyranny and oppression. pic.twitter.com/APhOSWWJLN April 24, 2024

"Сегодня мы ответили на зов истории в этой важной переломной точке. Подписывая наш пакет законодательства в сфере нацбезопасности, мы говорим миру, что Америка решительно выступает за демократию и свободу и против тирании и репрессий", – говорится в подписи к видео.

Можно видеть, что Байден для такого случая прикрепил на костюм значок с флагами Украины и США.

"Мы не отворачиваемся от наших союзников, а стоим рядом с ними. Вот что значит быть незаменимым государством. Вот что значит быть сверхдержавой мирового уровня и ведущей демократической державой в мире", – сопровождает видео фрагмент из речи Байдена.

Напомним, вечером 24 апреля по киевскому времени президент США Джо Байден объявил, что подписал принятый Конгрессом пакет законодательства о новом финансировании в поддержку Украины, и что первая партия помощи отправится в путь в ближайшие часы.

Почти сразу же Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи на 1 млрд долларов.

Между тем американские СМИ сообщают, что США еще в марте передали Украине первые дальнобойные ракеты ATACMS, и они есть также в анонсированном пакете на 1 млрд долларов.