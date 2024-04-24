Єврокомісар: Вступ України в ЄС не спричинить значних фінансових проблем

Європейський комісар із бюджетних питань Йоганнес Ган заявив, що вступ України до Європейського Союзу не становитиме значних фінансових труднощів для об’єднання.

Про це він заявив в інтерв’ю виданням медіагрупи Funke, яке цитує інформагентство DTS, повідомляє "Європейська правда".

За словами Гана, запланований вступ України до ЄС може вимагати збільшення бюджету Євросоюзу до 20%. Але таке збільшення буде необхідним, якщо будуть збережені чинні правила надання сільськогосподарської допомоги та структурної підтримки в межах ЄС.

"Це звучить гігантськи, але це відповідає лише 0,2% європейського економічного виробництва, і це, безумовно, можливо. Це вартісна інвестиція, тому що Україна має величезний економічний потенціал", – пояснив єврокомісар.

Він уточнив, що збільшення бюджету на 20% за нинішніх умов означатиме додаткові 200 мільярдів євро протягом семирічного бюджетного періоду ЄС.

"Фінансова сторона – це найменше, що мене турбує. Більшою проблемою є підготовка в ЄС: як ми ухвалюємо рішення, як ми забезпечуємо верховенство права? Як нам поєднати великий аграрний сектор України з нашим сільським господарством?" – наголосив Ган.

Минулого року ЗМІ з посиланням на внутрішні оцінки європейських посадовців повідомляли, що в перші сім років після повноцінного вступу України до ЄС вона зможе претендувати приблизно на 186 млрд євро із бюджету Євросоюзу.

Як відомо, українська сторона і Брюссель працюють над тим, щоби офіційне відкриття переговорів про вступ України до ЄС відбулося не пізніше кінця червня – коли головування у Раді ЄС завершить Бельгія і почнеться піврічне головування Угорщини.

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