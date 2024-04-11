Зеленський закликає ЄС почати переговори про вступ із Україною в червні

Президент Володимир Зеленський вважає, що Європейський Союз повинен офіційно розпочати переговори про вступ України в червні цього року – аби показати Росії, що Європа не проявляє слабкості.

Про це він заявив за підсумками саміту Ініціативи трьох морів (Тримор’я) у Вільнюсі 11 квітня, передає "Європейська правда".

Зеленський розповів, що на саміті Тримор’я говорив про необхідність підтвердження європейської єдності.

"Кожна демократична нація в Європі, яка поділяє та захищає спільні цінності Європи та євроатлантичного простору, заслуговує бути членом Європейського Союзу та Північноатлантичного Альянсу. І це факт. Цей факт треба підтвердити реальними діями", – пояснив він.

"Червень – це час, коли буде правильним фактично почати перемовини про вступ України в Євросоюз. Європі потрібен цей сигнал її власної сили, щоб у Путіна не було спокуси подумати, нібито Європа проявляє слабкість", – додав голова держави.

Також Зеленський закликав і НАТО надіслати запрошення на членство Україні, але не уточнив, коли саме це має статись.

"Путін хоче знищити нас, реально він хоче знищити Україну, а згодом – підкорити всіх інших сусідів Росії. І в нашого життя, в нашої безпеки просто немає реальних альтернатив. І саме тому немає альтернатив і запрошенню України в НАТО. Потрібне це запрошення в Альянс. Україна, всі наші люди, наші воїни заслуговують на це", – зазначив він.

Раніше повідомляли, що українська сторона і Брюссель працюють над тим, щоби офіційне відкриття переговорів про вступ України до ЄС відбулося не пізніше кінця червня – коли головування у Раді ЄС завершить Бельгія і почнеться піврічне головування Угорщини.

Що стосується НАТО, то генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг раніше пояснював, чому виступає проти ідеї запрошення України в Альянс за аналогією з рішенням ЄС.