В Польше говорят, что готовы помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста

В правительстве Польши заявляют, что готовы помочь Украине в возвращении граждан мужского пола призывного возраста, чтобы они вернулись и помогли своей стране в войне против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, которого цитирует Reuters.

Заявление польского министра прозвучало на фоне решения властей Украины, согласно которому паспорта для мужчин призывного возраста могут быть выданы только внутри страны, а не в зарубежных дипломатических учреждениях.

Как следствие, мужчины в возрасте от 18 до 59 лет, проживающие за рубежом, не смогут продлить срок действия своих паспортов или получить новые.

Косиняк-Камыш отметил, что Польша в прошлом предлагала помочь Украине, чтобы военнообязанные вернулись в свою страну и выполнили свой гражданский долг.

"Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских ребят в отелях и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине", – сказал он.

При этом министр не уточнил, как именно Польша будет помогать с возвращением мужчин в Украину.

Отвечая на вопрос, как бы Польша отреагировала, если бы Киев попросил помощи в возвращении домой тех, кто может потерять право на пребывание в Польше после окончания срока действия их паспортов, глава Минобороны сказал: "Любая поддержка возможна".

Как отмечает агентство, Польша предоставила статус временной защиты 950 тысячам украинцев, что является вторым по величине показателем после Германии.

23 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил сообщения о приостановлении предоставления консульских услуг украинским мужчинам мобилизационного возраста, находящимся за рубежом.

МИД позже указал, что после вступления закона о мобилизации в силу 18 мая 2024 года "процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона".

В Евросоюзе отметили, что "приняли во внимание" решение украинских властей об ограничении консульских услуг.