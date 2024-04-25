Вибори президента Північної Македонії: перший тур виграла опозиційна кандидатка

У Північній Македонії у першому турі президентських виборів найбільшу кількість голосів набрала підтримувана опозицією Гордана Силяновська Давкова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радио Слободна Европа.

За даними після обробки 89,98% протоколів, за опозиційну кандидатку віддали свої голоси 39,9% виборів.

Чинний президент Стево Пендаровський заручився підтримкою 19,9% виборців.

Третє місце посів чинний глава МЗС Буяр Османі.

Явка виборців у першому турі склала 49,75%.

Тож тепер на Північну Македонію очікує другий тур виборів президента, який відбудеться 8 травня, у якому зустрінуться Силяновська Давкова і Пендаровський.

Північна Македонія разом із сусідньою Албанією розпочала переговори про членство в ЄС у 2022 році і є кандидатом на вступ з 2005 року.

Серед інших необхідних критеріїв членства, країна повинна змінити свою конституцію, щоб визнати етнічну болгарську меншину. Це дуже суперечливе питання для Північної Македонії, яка вже змінила свою назву, аби зняти грецьке вето заради вступу в НАТО.