Выборы президента Северной Македонии: первый тур выиграла оппозиционный кандидат

В Северной Македонии в первом туре президентских выборов наибольшее количество голосов набрала поддерживаемая оппозицией Гордана Силяновская Давкова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радио Слободна Европа.

По данным после обработки 89,98% протоколов, за оппозиционную кандидатку отдали свои голоса 39,9% выборов.

Действующий президент Стево Пендаровский заручился поддержкой 19,9% избирателей.

Третье место занял действующий глава МИД Буяр Османи.

Явка избирателей в первом туре составила 49,75%.

Так что теперь Северную Македонию ожидает второй тур выборов президента, который состоится 8 мая, в котором встретятся Силяновская Давкова и Пендаровский.

Северная Македония вместе с соседней Албанией начала переговоры о членстве в ЕС в 2022 году и является кандидатом на вступление с 2005 года.

Среди других необходимых критериев членства, страна должна изменить свою конституцию, чтобы признать этническое болгарское меньшинство. Это очень спорный вопрос для Северной Македонии, которая уже изменила свое название, чтобы снять греческое вето ради вступления в НАТО.