Німецький генерал: Росія може напасти на НАТО за п’ять-вісім років

Генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстен Броєр прогнозує, що Росія може бути готова напасти на країни Північноатлантичного Альянсу через п'ять-вісім років, коли відновить постраждалі від війни в Україні сили.

Слова Броєра під час візиту до Польщі цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Як звернув увагу німецький генерал, Росія наростила виробництво військової техніки, але не вся вона йде на потреби її фронту в Україні.

"Тому у 2029 році ми повинні бути готові. Ми бачимо загрозу через п'ять-вісім років", – вважає він.

За словами Броєра, саме після цього часу, виходячи з аналізу Бундесверу, Росія відновить свої сили "до такого рівня, що напад на територію НАТО стане можливим".

"Я не кажу, що це станеться, але це може статись", – додав генінспектор Бундесверу.

Протягом останніх тижнів низка європейських країн НАТО попереджає про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.

Приміром, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також говорив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.

А на думку польського президента Анджея Дуди, Росія може незабаром мати такий військовий потенціал, що зможе напасти на НАТО вже у 2026-27 роках.