Білий дім відреагував на вето Росії в ООН щодо нерозміщення ядерної зброї у космосі
У Білому дому прокоментували вето Росії на резолюцію Ради безпеки ООН щодо нерозповсюдження ядерної зброї в космосі.
Про це йдеться в оприлюдненій пресслужбою Білого дому заяві радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, повідомляє "Європейська правда".
Салліван нагадав, що запропонована резолюція закликала б усі держави-члени не розробляти ядерну зброю, спеціально призначену для виведення на космічну орбіту.
"Виведення державою-учасницею ядерної зброї на орбіту не лише порушило б Договір про космос, але й поставило б під загрозу життєво важливі комунікаційні, наукові, метеорологічні, сільськогосподарські, комерційні та національні служби безпеки, які всі супутники надають суспільству в усьому світі", – йдеться в заяві.
Салліван нагадав, що у США є дані про те, що Росія розробляє супутник, здатний нести ядерну зброю.
"Ми чули, як президент Путін публічно заявив, що Росія не має наміру розміщувати ядерну зброю в космосі. Якби це було так, Росія не наклала б вето на цю резолюцію", – резюмував він.
Нагадаємо, Росія наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН проти поширення зброї, зокрема ядерної, в космічному просторі.
Як відомо, США в приватному порядку застерегли Росію від розгортання нової ядерної зброї у космосі, здатної вивести з ладу велику кількість супутників.
Офіційно США повідомили Конгресу і союзникам у Європі про нові розвідувальні дані, пов'язані з російським ядерним потенціалом, який може становити міжнародну загрозу.
Пізніше джерела повідомили, що попередження стосувалося російського потенціалу в космосі і супутників.
Читайте детальну статтю на цю тему: Нові зоряні війни: як США реагують на плани РФ щодо ядерного вибуху в космосі.