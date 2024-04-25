Президент Сербії перепросив за те, що назвав словенців "огидними"

Президент Сербії Александар Вучич перепросив за те, що назвав словенців "огидними".

Його заяву наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Вучич наразі перебуває у Нью-Йорку, де він бере участь у засіданні Ради безпеки ООН щодо Косова.

У кулуарах засідання він розкритикував Словенію, непостійного члена Радбезу, звинувативши її в тому, що вона є частиною "змови" зі США і Швейцарією, щоб дозволити делегації Косова привезти на сесію жертв зґвалтувань сербськими силами під час війни 1998-1999 років, що викликало обурення сербської делегації.

"Важко сказати, хто був більш огидний, словенці чи хтось інший", – заявив Вучич на початку цього тижня.

Слова сербського президента викликали швидку реакцію з боку Любляни.

Міністерка закордонних справ Таня Файон назвала їх "образою для всього нашого народу", викликала тимчасового повіреного у справах Сербії і зажадала вибачень.

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб заявив, що "заяви Вучич нагадують нам про інший час і є негідними відносин між двома країнами".

Після цього Вучич перепросив, уточнивши, що мав на увазі не всіх словенців, а лише їхніх політиків.

"Якщо я когось образив, я хочу перепросити перед усією словенською громадськістю, і водночас хочу сказати, що я не буду просити пробачення у словенських політиків за те, що вони проводять огидну політику щодо Сербії", – сказав він.

Вучич додав, що у нього багато друзів у Словенії, але він "скоротить" свої візити до країни.

Він також запросив прем’єра Голоба і словенського президента до Белграда для особистої розмови.

"Якщо буде потрібно, я ще раз перепрошу і скажу їм, що я, звичайно, не мав на увазі всіх словенців, і скажу їм в обличчя, що я думаю про їхню погану політику щодо сербського народу", – заявив Вучич.

Нагадаємо, нещодавно ПАРЄ підтримала вступ Косова до Ради Європи, що також викликало обурення Вучича.

Після голосування депутатки, що представляють Сербію у ПАРЄ, анонсували "жорстку відповідь" Белграда.

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