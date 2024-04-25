Президент Сербии извинился за то, что назвал словенцев "отвратительными"

Президент Сербии Александар Вучич извинился за то, что назвал словенцев "отвратительными".

Его заявление приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Вучич сейчас находится в Нью-Йорке, где участвует в заседании Совета безопасности ООН по Косову.

В кулуарах заседания он раскритиковал Словению, непостоянного члена Совбеза, обвинив ее в том, что она является частью "сговора" с США и Швейцарией, чтобы позволить делегации Косова привезти на сессию жертв изнасилований сербскими силами во время войны 1998-1999 годов, что вызвало возмущение сербской делегации.

"Трудно сказать, кто был более отвратительный, словенцы или кто-то другой", – заявил Вучич в начале этой недели.

Слова сербского президента вызвали быструю реакцию со стороны Любляны.

Министр иностранных дел Таня Файон назвала их "оскорблением для всего нашего народа", вызвала временного поверенного в делах Сербии и потребовала извинений.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил, что "заявления Вучича напоминают нам о другом времени и недостойны отношений между двумя странами".

После этого Вучич извинился, уточнив, что имел в виду не всех словенцев, а только их политиков.

"Если я кого-то обидел, я хочу извиниться перед всей словенской общественностью, и в то же время хочу сказать, что я не буду просить прощения у словенских политиков за то, что они проводят отвратительную политику в отношении Сербии", – сказал он.

Вучич добавил, что у него много друзей в Словении, но он "сократит" свои визиты в страну.

Он также пригласил премьера Голоба и словенского президента в Белград для личного разговора.

"Если потребуется, я еще раз извинюсь и скажу им, что я, конечно, не имел в виду всех словенцев, и скажу им в лицо, что я думаю об их плохой политике в отношении сербского народа", – заявил Вучич.

Напомним, недавно ПАСЕ поддержала вступление Косова в Совет Европы, что также вызвало возмущение Вучича.

После голосования депутаты, представляющие Сербию в ПАСЕ, анонсировали "жесткий ответ" Белграда.

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