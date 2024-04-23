У Франції у четвер можуть скасувати до 70% рейсів в аеропортах через страйк диспетчерів

У французьких аеропортах очікуються численні скасування рейсів через страйк авіадиспетчерів, які вже оголосили, що він може стати рекордним.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Очікувані проблеми у французьких аеропортах у зв'язку зі страйком вже назвали у ЗМІ "чорним четвергом". За попередніми оцінками, може бути скасовано до 70% рейсів. За словами Національної спілки авіадиспетчерів (SNCTA), до участі у страйку буде залучена рекордна кількість авіадиспетчерів.

Страйк припадає на розпал весняних шкільних канікул, що може спричинити додатковий безлад. Авіадиспетчери страйкуватимуть після провалу переговорів щодо проєкту реформування аеронавігаційного обслуговування.

Точно невідомо, якими будуть масштаби перебоїв, оскільки диспетчери мають час до полудня вівторка, щоб оголосити деталі страйку.

Протягом 15 місяців переговори між, з одного боку, Генеральною дирекцією цивільної авіації, яка хоче реформувати роботу аеронавігаційних служб, зокрема, щоб впоратися зі збільшенням повітряного руху, і, з іншого боку, профспілками, які не проти, але вимагають в обмін на це підвищення зарплат, переваг у вигляді премій, відпусток або перегляду зарплат, не припиняються.

У грудні минулого року більшість профспілок взяли на себе зобов'язання не страйкувати під час Олімпіади, незалежно від причини, знову ж таки в обмін на збільшення розміру своїх премій.

Нагадаємо, у квітні Lufthansa та профспілка, яка представляє інтереси бортпровідників, досягли угоди щодо заробітної плати; раніше через це питання Німеччину сколихнули страйки.

У березні у Німеччині почався масштабний страйк машиністів та персоналу аеропортів.

Водночас німецький залізничний оператор Deutsche Bahn та профспілка залізничників GDL досягли компромісу стосовно умов праці, які останні понад чотири місяці призводили до неодноразових страйків і перебоях у руху поїздів.