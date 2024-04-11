Lufthansa та німецька профспілка бортпровідників домовились припинити страйки

Lufthansa та профспілка, яка представляє інтереси бортпровідників, досягли угоди щодо заробітної плати; раніше через це питання Німеччину сколихнули страйки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Профспілка UFO заявила, що майже 19 тисяч бортпровідників отримають підвищення заробітної плати на 17,4% в три етапи в межах трирічної угоди, а також одноразову виплату в розмірі 3 тисяч євро на людину для компенсації інфляції. Також збільшать деякі премії.

UFO, яка спочатку вимагала підвищення зарплати на 15% протягом 18-місячного періоду, винесе угоду на голосування своїх членів, яка не поширюється на співробітників двох дочірніх компаній – Cityline та Discover, переговори щодо яких ще тривають.

Днями повідомляли, що Verdi та оператори аеропортів досягли угоди щодо оплати праці близько 25 тисяч співробітників служби безпеки, щоб запобігти подальшим страйкам.

Verdi вимагала підвищення погодинної заробітної плати на 2,80 євро, вищих премій за результатами роботи та кращих умов оплати понаднормових.

Нагадаємо, що в березні у Німеччині почався масштабний страйк машиністів та персоналу аеропортів.

Водночас німецький залізничний оператор Deutsche Bahn та профспілка залізничників GDL досягли компромісу стосовно умов праці, які останні понад чотири місяці призводили до неодноразових страйків і перебоях у руху поїздів.