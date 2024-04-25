Забастовка авиадиспетчеров во Франции повлияет на рейсы по всей Европе

Задержки и отмены рейсов повлияют на значительную часть Европы в четверг, после того как власти не смогли договориться с частью французских работников авиадиспетчерской службы о предотвращении забастовки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Французское управление гражданской авиации DGAC сообщило в среду, что попросило авиакомпании отменить 75% рейсов в четверг в парижском аэропорту Орли, 55% рейсов в парижском аэропорту Шарль-де-Голль и 65% рейсов в Марселе.

Забастовки авиадиспетчеров во Франции часто влияют на путешествия в Европе, ограничивая не только полеты во Францию, но и через воздушное пространство страны.

Авиакомпания Ryanair предупредила, что ей придется отменить более 300 рейсов, в том числе из Великобритании в Испанию и Италию, в результате забастовок в четверг, возобновив давление на чиновников Европейского Союза, чтобы они оказывали большее давление на Францию, чтобы ограничить влияние трудовых акций.

"Французские авиадиспетчеры могут бастовать, это их право, но мы должны отменять французские рейсы, а не рейсы из Ирландии в Италию или из Германии в Испанию или из Скандинавии в Португалию", – заявил в среду генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири.

Отмена рейсов произошла даже после того, как SNCTA, крупнейший профсоюз авиадиспетчеров Франции, заявил, что отменяет забастовку 25 апреля после достижения соглашения с руководством по условиям труда.

Соглашение было заключено слишком поздно, чтобы избежать перебоев в работе, а переговоры с другими профсоюзами еще не были завершены, отметили в DGAC.

"Хотя отзыв уведомления о забастовке может принести некоторое облегчение для некоторых пассажиров, его характер в последнюю минуту означает, что все еще будут значительные перебои в полетах во Франции и в других частях Европы", – заявила в среду Нашания Георгуцаку, председатель отраслевой группы Airlines for Europe (A4E).

A4E заявила, что 16 тысяч рейсов были отменены и 85 тысяч задержаны в прошлом году из-за забастовок авиадиспетчеров в Европе.

Представители отрасли также выразили обеспокоенность, что забастовки авиадиспетчеров могут представлять риск для Олимпийских игр в Париже, если не будет заключено достаточного количества соглашений заранее.

Ожидается, что более миллиона путешественников въедут и выедут из Парижа во время Игр, поэтому забастовки могут вызвать еще большие перебои в работе.

В декабре прошлого года большинство профсоюзов взяли на себя обязательство не бастовать во время Олимпиады, независимо от причины, опять же в обмен на увеличение размера своих премий.

Напомним, в апреле Lufthansa и профсоюз, представляющий интересы бортпроводников, достигли соглашения по заработной плате; ранее из-за этого вопроса в Германии прошли забастовки.