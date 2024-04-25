У Талліннському аеропорту з'являться стоянки для військових літаків

Компанія Nordecon збудує стоянки для військових літаків поруч із злітно-посадковою смугою Талліннського аеропорту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Вартість договору з Талліннським аеропортом складає 7,5 млн євро разом з податком з обороту. Роботи завершаться восени 2025 року, повідомили підприємства Nordecon та Tallinna Lennujaam.

Створення стоянок для літаків Е-класу – це частина довгострокового плану розвитку аеропорту Таллінна, що доповнює можливості аеропорту приймати великі і важкі літаки. Заплановані поряд із злітно-посадковою смугою стоянки в майбутньому будуть служити кільком цілям. По-перше, так можна буде приймати військові літаки. По-друге, стоянки орієнтовані на авіаційні компанії зі зберігання та транспортування авіавантажів, а також на надання послуг з технічного обслуговування літаків.

"Талліннський аеропорт відіграє важливу роль у прийомі військових літаків поряд з авіабазою Емарі. Усунення прогалин у можливостях стратегічної військової мобільності в Талліннському аеропорту – розвиток платформ подвійного призначення та інфраструктури для зберігання палива – є найважливішою метою проекту", – заявив голова правління компанії Tallinna Lennujaam Рийво Тувіке.

З будівництвом перону "К" в Талліннському аеропорту буде додано близько 50 000 квадратних метрів площ, де можна буде паркувати не менше чотирьох великих літаків або більшу кількість невеликих літаків. Довжина стоянки становитиме 380 метрів, ширина – 140 метрів. У ході будівельних робіт буде покладено бетонне покриття площею близько 29 000 квадратних метрів, монтажне обладнання для якого привезуть з-за кордону. В Естонії подібне бетонне покриття клали тільки в Талліннському аеропорту та на авіабазі Емарі. Решту поверхні покриють шаром асфальтобетону.

Крім вищезгаданого договору, Талліннський аеропорт розвиває інфраструктуру для зберігання палива, щоб підвищити надійність поставок до Естонії. Обидва проекти на 50% співфінансуються фондом CEF (Connecting European Facility), а свою частку вносять Естонський центр резервів та Талліннський аеропорт. Загальна вартість проєкту складає 14 млн євро.

Нагадаємо, до кінця 2024 року для Сил оборони Естонії побудують нові склади в Тартуському повіті у зв'язку зі збільшенням запасів військового спорядження.

Також повідомлялося, Естонія отримає 40 млн євро зі спільного фінансування НАТО на будівництво інфраструктури для прийому військ і техніки союзників.