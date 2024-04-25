В Таллиннском аэропорту появятся стоянки для военных самолетов

Компания Nordecon построит стоянки для военных самолетов рядом со взлетно-посадочной полосой Таллиннского аэропорта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Стоимость договора с Таллиннским аэропортом составляет 7,5 млн евро вместе с налогом с оборота. Работы завершатся осенью 2025 года, сообщили предприятия Nordecon и Tallinna Lennujaam.

Создание стоянок для самолетов Е-класса – это часть долгосрочного плана развития аэропорта Таллинна, дополняющего возможности аэропорта принимать большие и тяжелые самолеты.

Запланированные рядом со взлетно-посадочной полосой стоянки в будущем будут служить нескольким целям. Во-первых, так можно будет принимать военные самолеты.

Во-вторых, стоянки ориентированы на авиационные компании по хранению и транспортировке авиагрузов, а также на оказание услуг по техническому обслуживанию самолетов.

"Таллиннский аэропорт играет важную роль в приеме военных самолетов наряду с авиабазой Эмари. Устранение пробелов в возможностях стратегической военной мобильности в Таллиннском аэропорту – развитие платформ двойного назначения и инфраструктуры для хранения топлива – является важнейшей целью проекта", – заявил председатель правления компании Tallinna Lennujaam Рыйво Тувике.

Со строительством перрона "К" в Таллиннском аэропорту будет добавлено около 50 тысяч квадратных метров площадей, где можно будет парковать не менее четырех больших самолетов или большее количество небольших самолетов.

Длина стоянки будет составлять 380 метров, ширина – 140 метров. В ходе строительных работ будет уложено бетонное покрытие площадью около 29 тысяч квадратных метров, монтажное оборудование для которого привезут из-за рубежа.

В Эстонии подобное бетонное покрытие клали только в Таллиннском аэропорту и на авиабазе Эмари. Остальную поверхность покроют слоем асфальтобетона.

Помимо вышеупомянутого договора, Таллиннский аэропорт развивает инфраструктуру для хранения топлива, чтобы повысить надежность поставок в Эстонию.

Оба проекта на 50% софинансируются фондом CEF (Connecting European Facility), а свою долю вносят Эстонский центр резервов и Таллиннский аэропорт. Общая стоимость проекта составляет 14 млн евро.

Напомним, до конца 2024 года для Сил обороны Эстонии построят новые склады в Тартуском районе в связи с увеличением запасов военного снаряжения.

Также сообщалось, Эстония получит 40 млн евро из совместного финансирования НАТО на строительство инфраструктуры для приема войск и техники союзников.