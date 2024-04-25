У Молдові правоохоронці проводили обшук в МЗС

У Молдові співробітники прокуратури та Служби інформації та безпеки напередодні провели обшук у Міністерстві закордонних справ у рамках кримінального переслідування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Jurnal.

У прокуратурі заявили, що наразі ніхто не затриманий і подробиці будуть надані, коли дозволить слідство.

Факт обшуків у відомстві підтвердив міністр закордонних справ Міхай Попшой.

"Справді, наразі ведеться низка процесуальних дій, про які оголосила прокуратура, але процесуальний статус не надано і арешти не здійснено. Я можу запевнити вас як голова установи, що ми виявляємо всю відкритість і співпрацю в умовах розслідування, що триває", – зазначив він.

За неофіційною інформацією, які поширили Telegram-канали, розслідування спрямоване проти глави консульського управління Василія Міркоса, який нібито був затриманий після обшуків у його будинку.

Попшой відмовився від коментарів з цього приводу: "Я не маю права розкривати більше інформації, ніж оприлюднила прокуратура".

Напередодні Антикорупційна прокуратура Молдови заявила, що завершила розслідування та передала до суду справу проти башкана Гагаузії та голови офісу неконституційної партії "Шор" Євгенії Гуцул.

Раніше правоохоронці в Молдові здійснили 150 обшуків після того, як дізнались про намір прихильників групи олігарха-втікача Ілана Шора ввезти контрабандою готівку, й конфіскували понад 20 мільйонів леїв (1,12 мільйона доларів).