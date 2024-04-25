В Молдове правоохранители проводили обыск в МИД

В Молдове сотрудники прокуратуры и Службы информации и безопасности накануне провели обыск в Министерстве иностранных дел в рамках уголовного преследования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Jurnal.

В прокуратуре заявили, что пока никто не задержан и подробности будут представлены, когда позволит следствие.

Факт обысков в ведомстве подтвердил министр иностранных дел Михай Попшой.

"Действительно, сейчас ведется ряд процессуальных действий, о которых объявила прокуратура, но процессуальный статус не предоставлен и аресты не осуществлены. Я могу заверить вас как глава учреждения, что мы проявляем всю открытость и сотрудничество в условиях продолжающегося расследования", – отметил он.

По неофициальной информации, которую распространили Telegram-каналы, расследование направлено против главы консульского управления Василия Миркоса, который якобы был задержан после обысков в его доме.

Попшой отказался от комментариев по этому поводу: "Я не имею права раскрывать больше информации, чем обнародовала прокуратура".

Накануне Антикоррупционная прокуратура Молдовы заявила, что завершила расследование и передала в суд дело против башкана Гагаузии и главы офиса неконституционной партии "Шор" Евгении Гуцул.

Ранее правоохранители в Молдове провели 150 обысков после того, как узнали о намерении сторонников группы беглого олигарха Илана Шора ввезти контрабандой наличные, и конфисковали более 20 миллионов леев (1,12 миллиона долларов).