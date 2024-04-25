Ексглава МЗС Латвії повернувся до Сейму як депутат
Колишньому міністру закордонних справ Кріш'янісу Каріньшу, який пішов у відставку після скандалу, відновили депутатський мандат.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.
У зв'язку з цим закінчилися депутатські повноваження Вікторії Байре, чий мандат Сейм затвердив на час, поки обрані за списком депутати "Нової Єдності" виконували обов'язки міністрів.
Каріньш був обраний депутатом 14-го Сейму, але потім був затверджений на посаді прем'єр-міністра.
Після падіння його уряду Каріньш став міністром закордонних справ. Йому довелося піти у відставку після того, як стало відомо про витрати на приватні авіарейси, якими Каріньш регулярно користувався, коли був прем'єр-міністром.
Його відставці з поста глави МЗС передував початок кримінального процесу щодо можливої розтрати коштів у зв'язку з використанням Каріньшем приватних авіарейсів.
На посаді нового міністра закордонних справ Сейм затвердив Байбу Браже.