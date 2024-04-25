Экс-глава МИД Латвии вернулся в Сейм как депутат

Бывшему министру иностранных дел Кришьянису Кариньшу, который ушел в отставку после скандала, восстановили депутатский мандат.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

В связи с этим закончились депутатские полномочия Виктории Байре, чей мандат Сейм утвердил на время, пока избранные по списку депутаты "Нового Единства" исполняли обязанности министров.

Кариньш был избран депутатом 14-го Сейма, но затем был утвержден в должности премьер-министра.

После падения его правительства Кариньш стал министром иностранных дел. Ему пришлось уйти в отставку после того, как стало известно о расходах на частные авиарейсы, которыми Кариньш регулярно пользовался премьер-министром.

Этому предшествовало начало уголовного процесса по возможной растрате средств в связи с использованием Кариньшем частных авиарейсов.

В должности нового министра иностранных дел Сейм утвердил Байбу Браже.